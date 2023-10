Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata, 30 septembrie, la Timișoara, ca trebuie facute modificari in lege pentru ca „șmecherii sa nu ne mai pacaleasca” și susține ca exista „o forma de șantaj” dupa ce a propus proiectul de lege privitor la eliminarea pacanelelor din orașe.„Am pornit cu domnul Simonis…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca și-ar fi dorit ca in locul angajaților de la Ministerul de Finanțe care au protestat sa avem in strada angajații ANAF care sa protesteze ca nu s-a realizat digitalizarea in ultimii 32 de ani.”Nu poți sa ai o fiscalitate de offshore și sa vrei sa implementezi o…