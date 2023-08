Premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 4 august, ca el nu vrea sa intre in conflicte și ca „actul de guvernare este mai important decat paruiala politica”.„Un partid responsabil se afla la conducerea țarii pentru a arata ca este capabil sa ia decizii pentru oameni, nu pentru a-și expune in piața publica frustrarile politice. Nu ma voi angaja in niciun fel de conflicte care nu au legatura cu prioritațile cetațenilor. Ma voi lupta doar pentru masurile care țin de viața oamenilor obișnuiți, de nivelul de trai și de problemele lor de zi cu zi”, a transmis Ciolacu pe Facebook.El…