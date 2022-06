Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, joi, un mesaj in deschiderea primei reuniuni, la Bucuresti, a Consiliului de Conducere al Centrului european de competente in domeniul industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica (ECCC), desfasurat la Palatul Victoria. Potrivit unui…

- Dezvoltarea investitiilor belgiene in Romania si transferul de know-how pentru Portul Constanta au reprezentat temele discutiilor la intalnirile pe care presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, le-a avut la Bruxelles cu omologul sau belgian, Eliane Tillieux si cu viceprim-ministrul,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a afirmat joi ca va pleda la Bruxelles pentru acordarea statutului de candidat la UE pentru Republica Moldova si Ucraina, va cere sprijinul pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen si va insista pentru flexibilizarea PNRR pe zona de…

- Balcanii de Vest au nevoie de un mesaj puternic din partea Uniunii Europene, in contextul dezbaterilor din UE cu privire la acordarea unui statut de candidat pentru Ucraina si Republica Moldova, a anuntat luni sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock. Facand declaratii la Luxemburg inaintea unei reuniuni…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta recomandarea Comisiei Europene privind acordarea statutului de candidat la Uniunea Europeana pentru Ucraina si Republica Moldova si apreciaza ca acest lucru reprezinta „un binemeritat pas inainte” pentru cetatenii celor doua state. „Dupa luni intense de dialog si coordonare,…

- Comisia Europeana a recomandat statelor membre ale UE sa acorde Ucrainei și Republicii Moldova statutul de candidat la aderarea la UE, a anuntat presedintele executivului UE, Ursula von der Leyen. „Comisia recomanda Consiliului, in primul rand, sa acorde Ucrainei o perspectiva europeana si, in al doilea…

- Razboiul din Ucraina și criza economica au oprit investițiile in Republica Moldova, afectand pana și discuțiile pe acest subiect cu potențiali agenți economici, ce examinau piața noastra. „Moldova este perceputa drept a doua țara cu risc, dupa Ucraina și, din aceasta cauza, inclusiv, am avut chiar și…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, transmite un mesaj in Parlamentul Romaniei, in seara zilei de luni, 4 aprilie 2022. LIVE VIDEO Mesajul va fi transmis incepand cu ora 19 (ora Romaniei) și va dura circa 15 minute. Confirmarea acestui eveniment a fost facuta, luni, de președintele Senatului,…