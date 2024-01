Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat luni ca, in prezent, ar fi „foarte greu” sa se poata realiza o alianta PNL – PSD si liste comune pentru cele doua „familii”, dar daca romanii isi doresc „se poate reface actuala coalitie” dupa alegeri. Intrebat, intr-o emisiune la Antena 3 , despre…

- „Pai trebuie sa o rupem pentru ca facem alta. Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma romanii vor hotari cine sa conduca Romania. E total corect ceea ce a spus domnul Nicolae Ciuca”, a declarat Marcel Ciolacu.Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns marți, la un post TV, unor intrebari adresate…

- ”Pentru ca am vorbit despre stabilitate, predictibilitate si de incredere, vreau sa fac o mentine absolut necesara. Cred ca asteptati de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce inseamna mentinerea fiscalitatii pentru anul 2024. Am avut discutii in coalitie, este o linie peste care Partidul National…

- Senatorul PSD, Bogdan Matei, nu s-a aratat deranjat de dilema moderatorului daca e șansa ori ghinion participarea premierului la prezidențiale. Intrebat fiind daca ”exista ca Ciolacu sa nu fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale”, senatorul a raspuns ca nu exista (șanse – n.r.) din motive de…

- PM Ciolacu says he'd resign if liberals quit ruling coalitionIf the National Liberal Party (PNL) quits the ruling coalition, then the current premier, Marcel Ciolacu says he will resign."No coalition breaks and no government falls. If this coalition breaks, I tell you very clearly, it means that…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, susține ca noul impact bugetar calculat pentru noua Lege a pensiilor face ca acest proiect sa fie nesustenabil. Ciuca a explicat ca la un impact bugetar de 55,6 miliarde de lei, deficitul bugetar al Romaniei va crește cu 3%, ceea ce este de neacceptat. „La cifrele anunțate…