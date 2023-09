Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca masurile fiscale sunt eficiente, Klaus Iohannis a raspuns: „Este un pas in direcția buna. Ca acum nu se vor rezolva toate problemele acumulate in 30 de ani e ușor de ințeles, dar pași trebuie facuți. Nu putem sa ne facem ca banii publici sunt de multe ori cheltuiți fara o eficiența mare,…

- Marcel Boloș reitereaza pericolul suspendarii fondurilor europene pledand in același timp pentru implementarea masurilor financiare. Avem un deficit bugetar de 42 de miliarde de lei și fara ajustari putem pierde 75 de miliarde. „Sunt fonduri de 75 de miliarde de euro pe care le-am putea accesa și nu…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca facilitațile fiscale in vigoare sunt estimate la 75 de miliarde de lei, aproape 5% din PIB. „Nu putem continua cu acest sistem ciuruit fiscal, care a devenit un paradis fiscal”, a spus Ciolacu.

- „Exclus sa iesim de la guvernare. Colegii mei mei care au afirmat asta au suparari, sipe buna dreptate, au tras un semnal de alarma, dar nu s-a pus problema in PNL in niciun for de conducere. Nu a existat subiectul iesirii de la guvernare intr-o discutie interna a PNL”, a afirmat Rares Bogdan, joi la…

- ares Bogdan, europarlamentar din partea PNL, spune ca este exclus ca liberalii sa iasa de la guvernare, nefiind nicio discutie in acest sens in interiorul formatiunii. Politicianul mai zice și ca noile masurile fiscale avute in vedere de catre Executiv, prin ordonanta de urgenta, nu vor fi luate in…

- Directorul Terapia Cluj da de pamant cu masurile fiscale: „Scutirile, facilitațile și schemele de ajutor taiate de Marcel Ciolacu erau echivalentul pensiilor speciale” Directorul Terapia Cluj da de pamant cu masurile fiscale: „Scutirile, facilitațile și schemele de ajutor taiate de Marcel Ciolacu erau…

- Bursa de la Bucuresti, sedinta de rosu miercuri dupa-amiaza, cu aproape toti indicii pe minusIndicele BET – de referinta pentru BVB – era pe minus cu 0,4% in dupa-amiaza zilei de miercuri, inregistrandu-se scaderi pe unele dintre cele mai mari companii incluse in indice: Banca Transilvania (-0,8%),…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, discuta cu premierul Marcel Ciolacu despre noile masuri fiscale. PSD și PNL nu au reușit nici pana in acest moment sa ajunga la un acord in ceea ce privește modificarile pe care ar trebui sa le adopte Guvernul in aceasta saptamana. Potrivit surselor Digi24, liberalii…