Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, la Targoviste, ca in afara partidului nu are dusmani, ci adversari politici, iar in interiorul acestuia are numai colegi, conform Agerpres.

- Noul presedinte al PSD Arges este Ion Minzina, care s-a impus vineri, la Conferinta de alegeri a organizatiei judetene, in fata contracandidatei sale, Maria Dinu. Ion Minzina a obtinut 144 de voturi, fata de cele 70 de voturi obtinute de Maria Dinu.Presedintele interimar al PSD, Marcel…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi ca social-democrații, alaturi de UDMR, vor depune moțiune de cenzura impotriva guvernului. A fost o reacție rapida a șefului social-democraților, la declarațiile premierului Ludovic Orban privind raspunderea pe alegerea primarilor in doua…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, vineri, la Braila, ca Mihai Tudose nu a facut niciun rau partidului și ca a fost un foarte bun prim-ministru. „Eu nu consider ca oamenii care au plecat in Pro-Romania sunt niște traseiști politici”, a mai spus Ciolacu.Președintele interimar…

- E razboi total in organizația județeana PSD Dambovița.Duminica viitoare, pe 19 ianuarie, vor avea loc alegeri extraordinare la filiala. Decizia s-a luat miercuri seara. In conferința de presa care a urmat, Rovana Plumb, fost ministru PSD, lider actual al filialei, și-a anunțat intrarea in…

- "Daca ne referim doar la prezidentiale, au fost niste decizii foarte gresite luate de PSD, dupa pierderea alegerilor europarlamentare. Ar fi fost poate alti pasi de facut. Nu sunt printre cei care considera ca ar fi rebuit sa iesim de la guvernare. De fiecare data cand presedintele partidului a fost…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a demisionat din functie, in locul sau fiind numit presedinte interimar Marcel Ciolacu. La conferința de presa de la finalul CEX-ului, Viorica Dancila a aparut cu lacrimi in ochi. A recunoscut ca decizia de a demisiona a fost luata la indemnul colegilor.”Fiecare…

- Romanian MEP Rovana Plumb, leader of PSD (Social Democratic Party) Dambovita stated on Sunday in Targoviste that she voted for a president who will fight for every Romanian."I voted for a person I know and I am certain will be a good president, a president of dialogue, a president who can…