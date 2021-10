Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri dimineața, ca impreuna cu colegii sai din partid vor merge sa primeasca doza trei de vaccin anti-COVID. Ciolacu a facut declarația in dimineața votului pentru Guvernul Ciolacu despre care liderul social-democraților a declarat in mai multe randuri…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu le-a transmis parlamentarilor social-democrati un mesaj in care le-a propus sa mearga sa se vaccineze cu doza trei, maine, la centrul Romexpo, pentru a impulsiona campania de vaccinare, potrivit Mediafax.

- Liberalii se reunesc intr-o sedinta online de Birou Executiv pentru a decide mandatul lui Florin Citu la intrevederea cu Dacian Ciolos. Presedintele PNL si cel al UDMR ii vor comunica astazi premierului desemnat daca partidele lor vor sustine Guvernul Ciolos in Parlament.

- Ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu susține ca social- democrații nu vor susține un guvern minoritar și ca, in opinia sa, singura varianta ține de alegeri anticipate. „Am fost astazi la Cotroceni si i-am transmis presedintelui ca fara o majoritate transparenta in…

- In urma cu o saptamana, in toiul discuțiilor din Parlament despre pașaportul de vaccinare, senatorul PSD Adrian Streinu Cercel, a criticat deciziile luate de autoritați in ceea ce privește accesul in anumite locații doar de catre persoanele vaccinate sau testate impotriva virusului. Deși este un vaccinist…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca actualul Guvern Cițu este cazut, in orice situație. Fie ca va pica prin moțiune de cenzura, fie ca se schimba structura guvernamentala ca urmare a demisiei miniștrilor USR-PLUS. ”Acest Guvern este cazut, indiferent cat vorbim noi de moțiuni sau…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, transmite, miercuri, reprezentantilor USR PLUS sa iasa de la guvernare sau sa semneze motiunea de cenzura a social-democratilor. "Pentru a nu fi din nou penibili, USR PLUS au doar doua solutii: iesiti de la guvernare sau semnati motiunea de cenzura a PSD! Ambele variante…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca partidul pe care il reprezinta e pregati sa preia guvernarea. „Categoric PSD e pregatit sa preia guvernarea. Avem și specialiștii, dar și oamenii competenți. Nu se poate forma o majoritate? Mergem la popor. Șansele sa mergem la referendum…