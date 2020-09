Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a afirmat, duminica, fiind intr-o vizita electorala la spitalul Falticeni, județul Suceava, ca presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Flutur, ar fi trebuit sa isi dea demisia, din cauza numarului mare de imbolnaviri cu noul coronavirus. Marcel Ciolacu , a criticat,…

- Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a apreciat investițiile facute in comuna Stulpicani de actualul primar, Vasile Zamcu. Prezent in Stulpicani la mai multe investiții finalizate, Gheorghe Flutur a remarcat atat lucrarile de modernizare a unitaților școlare, ...

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca șeful PNL al administrației județene a inceput sa se laude cu proiectele pe fonduri europene obținute de alții și nu de instituția pe care o conduce. „Frica domnului Gheorghe Flutur ca va pierde președinția Consiliului Județean Suceava este…

- Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a anunțat, la Radio Top, ca actualii vicepreședinți liberali ai administrației județene, Viorel Seredenciuc și Gheorghe Nița, nu-și mai doresc aceste funcții. El a facut anunțul la o zi dupa ce declarase ca daca va caștiga un nou mandat…

- Seful DSU, Raed Arafat, a afirmat ca demisiile sunt sub semnul intrebarii, data fiind situatia de criza sanitara in care ne aflam. "Este ca soldatul care in timpul razboiului iti spune: «Este prea greu pentru mine in razboi, am plecat»", afirma Arafat. Directorul adjunct al DSP Bucuresti,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune despre Klaus Iohannis ca nu arata ca un președinte echidistant, ci ca un robot care impraștie ura in societate. Kelemen Hunor a declarat, joi, pentru Mediafax, ca Romania nu are in momentul de fața un Executiv și un președinte care sa gestioneze criza sanitara…

- Fostul premier Sorin Grindeanu a scris miercuri un mesaj pe Facebook in care ii cere președintelui Klaus Iohannis „sa iși asume rolul constituțional” și sa decida daca alegerile locale pot fi organizate in 27 septembrie, pe baza datelor referitoare la pandemie. Președintele a promulgat astazi legea…

- Am prezentat, marți, 23 iunie, in plenul Camerei Deputaților Moțiunea simpla „Sanatatea romanilor nu este firma de pompe funebre”, care Post-ul Holban: “Ministrul Sanatații trebuie sa-și dea DEMISIA pentru incapacitatea de a gestiona criza sanitara!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .