- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca urmatorul candidat la Presedintia Romaniei va fi stabilit in urma unor alegeri interne in partid si va exista o competitie deschisa pentru toti social-democratii, insa si posibilitatea de a candida "un apropiat al PSD, dar care in acest moment nu este actor…

- Congresul PNL va fi organizat in aceasta toamna, cel mai probabil pe data de 15 septembrie. In interiorul partidului va fi o vara extrem de incinsa, asta pentru ca exista doua tabere cu forțe aproape egale. Surse din PNL ne-au explicat ca va exista un contracandidat impotriva lui Orban, iar…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca formatiunea ia in calcul greva parlamentara, urmand a boicota sedintele de plen. De asemenea, Ciolacu il acuza pe Ludovic Orban de abuz, urmand a se dresa Curtii Constitutionale. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca formatiunea…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a ironizat marți, la Antena 3, pe „luptatorii cu lumina stinsa” din PNL, el referindu-se la europarlamentarul PNL Rareș Bogdan. „Noi urmarim un circuit democratic, am venit cu motiuni simple, o sa venim si cu motiunea de cenzura. Orice coalitie de bun simt ar fi…

- Ciolacu a precizat ca masura face parte din planul de reforma din interiorul PSD. ”Noi am venit cu o modificare la statutul PSD pe care o sa o facem in cadrul Congresului, in care sa rupem aceasta paradigma prin care presedintele de partid era automat si candidat pentru functia de presedinte al Romaniei.…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca trebuie sa ia foarte in serios o candidatura la presedintia Romaniei. „E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut luni, la dezbaterea privind legea bugetului de stat pe 2021, o ieșire nervoasa la adresa premierului Florin Cițu, dupa ce acesta a spus ca bugetul e facut astfel incat sa nu mai fure social-democrații: Citește și: SURSE - Ludovic Orban a pus ochii pe Antena…