- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, despre ruperea coalitiei cu PNL in 2024, ca „trebuie sa o rupa pentru ca fac alta”. „Suntem la guvernare pana in 2024 si normal ca pe urma, romanii vor hotari cine sa conduca Romania”, a mai spus șeful PSD.

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat in SUA cu oficialii companiei Lockheed Martin pentru crearea unui joint-venture in Romania, care sa asigure mentenanța și reparațiile capitale la avioanele F-16.

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, miercuri seara, ca nu se rupe coalitia, iar Guvernul nu cade. ”Nu se rupe nicio coalitie si nu cade niciun guvern”, a afirmat, miercur seara, la Antena3, premierul Marcel Ciolacu. Acesta a adaugat: ”Categoric, daca cineva va iesit din aceasta coalitie eu imi voi duce…

- Premierul Marcel Ciolacu, a spus vineri, inaintea ședinței de Guvern, ca au fost aprobate ajutoare pentru palestinienii din Fașia Gaza. ”Ajutorul consta in produse alimentare, apa, haine, paturi și incalțaminte, pe care Ministerul Apararii la va transporta urgent acolo cu avionul”, a precizat premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, miercuri, un mesaj de Ziua Europeana Impotriva Traficului de Persoane, in care arata ca, pe langa activitatile anti-trafic, Romania are in curs de elaborare o noua Strategie Nationala impotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2024-2028. ”Ziua Europeana…

- Marcel Ciolacu a precizat despre amendamentul care a creat discordie in coaliție ca „niciodata eu sau domnul Nicolae Ciuca, nu am vorbit de vreun amendament la Pilonul II de pensii „. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca niciodata in coalitie nu au fost discutii despre vreun amendament la Pilonul…