Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, reafirma decizia sa de a nu le cere romanilor sa faca economii la energia electrica, el fiind de parere ca romanii si-au „platit portia de obligatii” in cei 50 de ani in care au fost condusi de un regim comunist. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ”Nu e nimeni obligat sa faca nimic. Eu, cat voi fi co-presedinte la aceasta coalitie, nu o sa sustin ceva sa mai oblige inca o data romanii. Gata! Am fost obligati… Noi ne-am platit portia de obligatii, 50 de ani de comunism ne e suficient”, a declarat Marcel Ciolacu pentru Antena 3, in cadrul unui…

- Romania este cel mai mic consumator de energie din intreaga Europa, cu un consum de doar 2,7 MWh pe cap de locuitor, la nivelul anului 2020, arata datele UE citate de Ziarul Financiar. Așadar, propunerea Comisiei Europene de a scadea si mai mult consumul, devine aproape imposibil de aplicat la noi in…

- Casa Poporului, a doua cea mai mare cladire administrativa din lume, are o factura la curent de un milion de lei. Ca sa se reduca din cheltuieli au fost incepute reabilitarile termice, iar instalatiile de iluminat au fost schimbate. In prezent, se afla in derulare un studiu de fezabilitate care analizeaza…

- Pro League, forul care conduce fotbalul profesionist belgian, va reduce durata folosirii nocturnei la meciurile din primul si al doilea esalon, incepand din data de 16 septembrie, pentru a limita impactul crizei energetice, informeaza Belga. Astfel, din data de 16 septembrie, la partidele din Jupiler…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, joi, la un eveniment organizat de Curtea de Conturi, ca instituțiile statului sa ancheteze fraudele cu bani publici din timpul starii de urgența, unele dintre acestea fiind semnalate de inspectorii Curții. In perioada starii de urgența și apoi de alerta, Guvernul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca se va face o remaniere guvernamentala și va solicita o discuție aplicata in cadrul coaliției de guvernare. Marcel Ciolacu nu a negat ca ar fi vizați de o eventuala remaniere miniștrii Virgil Popescu de la PNL sau Vasile Dincu de la PSD, adaugand ca va discuta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a fost diagnosticat, vineri, cu COVID-19. El si-a anulat intalnirea cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, care trebuia sa aiba loc astazi. Liderul PSD se simte bine. El a aflat ca este infectat in urma unui test pe care l-a facut, el testandu-se periodic avand…