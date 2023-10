Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat ca deja s-a consultat președintele Klaus Iohannis privind acționarea Austriei in judecata, la CJUE, in cazul in care Viena se va opune și in luna decembrie, a acestui an, aderarii Romaniei la Schengen. Anunțul l-a facut miercuri, la Digi 24, in cadrul unui interviu. Premierul…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, propune o lege similara cu „Legea Anastasia”, care sa prevada ca traficanții de droguri trebuie condamnați la inchisoare cu executare, fara posibilitatea pedepselor cu suspendare. Ea a spus la Digi24 ca in Romania consumul de droguri e in creștere și ca trebuie combatut…

- Alina Gorghiu a vorbit joi seara, in exclusivitate la Digi24, despre cați romani consuma droguri. Ministrul Justiției spune ca „avem o problema de consum” in Romania, precum și „o problema cu traficul de stupefiante. De asemenea, Gorghiu spune ca un raport oficial al Agenției Naționale Antidrog arata…

- Premierul Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa cancelarului Karl Nehammer și le-a propus ca Austria sa iasa din Schengen. Liderul PSD a anunțat ca daca Austria nu va accepta nici anul acesta ca Romania sa faca parte din spațiul Schengen, atunci s

- Dupa tragediile din ultima perioada cauzate de persoane sub influența drogurilor, Marcel Ciolacu a declarat toleranța zero acestor substanțe, intr-un discurs susținut la Ministerul Justiției. „Cred ca astazi societatea asteapta de la noi un raspuns foarte clar, foarte ferm si foarte direct cu privire…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca sunt doua probleme unde raspunsul statului pana acum a fost de cele mai multe ori prea moale si ezitant. "Este timpul sa declaram toleranta zero pe tot ceea ce inseamna trafic de droguri", a spus el. Premierul a subliniat ca batalia va fi pierduta "doar…

- Ministrul Justiției a vorbit joi seara, la Tema Zilei, despre cum ar trebui abordata problema drogurilor, dupa tragedia de la 2 Mai: "Va trebui sa discutam cu tinerii, sa punem la masa specialiști, sa-i aducem pe cei de la DIICOT, de la Agenția Naționala Antidrog,

- Pregatita pentru eveniment, Elena Grigorescu, șefa instituției care se ocupa cu verificarea centrelor de batrani, a fost surprinsa in timp ce pleca alaturi de copilul ei cu mașina catre un alt cartier.De acolo, femeia și-a luat mama și alte rude, cu care a plecat la drum in Pitești, la manastirea Corbii…