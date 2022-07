Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca, in opinia sa, pretul la energie trebuie reglementat si a subliniat ca Romania are capacitati de productie, dar pe care nu a stiut sa le gestoneze, pana acum, intr-un mod coerent. Ciolacu a precizat ca ministrul Energiei ar trebui sa aiba initiativa unor…

- “Pana in data de 1 va fi o decizie in ceea ce priveste masurile fiscale propuse de catre coalitie. Astazi, o sa le prezentam si colegilor din Biroul Permanent National, acelasi lucru in oglinda il face si Partidul National Liberal si pe urma o sa facem o sedinta de coalitie pentru a stabili forma finala.…

- Liderul PSD insista cu taxa de solidaritate. Marcel Ciolacu a declarat marti ca sunt in jur de 320 de mari companii in Romania cu cifra de afaceri peste 100 de milioane de euro, iar acestea platesc in medie cam 0,8% impozit pe profit, mai putin decat platesc microintreprinderile. „Sunt in jur de 320…

- „Din punctul meu de vedere, aceste discutii vor avea loc dupa ce toate elementele de fundamentare sunt realizate. Suntem, totusi, nu o insula in Europa, desii unii vor sa ne pastreze o insula. Trebuie sa ne uitam la modul in care exista abordare fiscala in tarile europene, modelele de langa noi sau…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca reprezentantii Romaniei au „anuntat oficial” ca doresc o rediscutare a Planului National de Redresare si rezilienta, in sensul introducerii in acest plan a unor proiecte care duca la dezvoltarea sistemului de irigatii. „Ati vazut ca ne-au dat dreptate (cei de…

- Inflatia este influentata, in continuare, de pretul de la energie, a declarat luni presedintele PSD, Marcel Ciolacu. El a susținut insa ca in Romania nu e criza alimentara și ca s-au luat masuri in premiera pentru sectorul agricol. “Nu pot fi efecte intr-o zi, sa avem rabdare”, a afirmat el. “Inflatia,…

- Despre scheme de compensare pentru pensii si salarii, despre care a vorbit presedintele Klauas Iohannis, Marcel Ciolacu a aratat ca ”avem un pachet, Sprijin pentru Romania in implementare si cautam sa venim cu noi masuri in perioada urmatoare”. Liderul PSD a precizat ca se analizeaza toate cifrele in…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, cu privire la creșterea inflației, ca aceasta este influențata de prețul la energie, iar o scadere a inflației depinde de „cum se mișca Ministerul Energiei in perioada urmatoare”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…