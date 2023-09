Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, CES precizeaza ca s-a pronuntat deja printr-un aviz nefavorabil in legatura cu eliminarea prin ordonanta de urgenta a obligatiilor de predictibilitate si stabilitate ale Codului Fiscal. Masurile sunt neconvingatoare"Masurile de reducere a cheltuielilor sunt neconvingatoare. Guvernul si-a propus…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a spus miercuri seara ca deficitul bugetar a ajuns in Romania la 42,53 de miliarde de lei și ca sunt necesare masuri pentru ajustarea acestuia, in conformitate cu angajamentele asumate cu CE.„La sfarșitul acestui an, ținta de deficit bugetar asumata de catre Romania…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va discuta, luni, masurile fiscale pe care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea cu presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si cu ministrul de Finante, Marcel Bolos.

- Premierul Marcel Ciolacu iși dorește creșterea salariului minim pe economie, insa vor fi eliminate facilitațile fiscale pentru angajați. Totodata, Guvernul o sa ia mai mulți bani de la firme. Guvernanții decid astazi ce impozite și taxe sa creasca. Scutiri de taxe pentru muncitori, inclusiv scutirea…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca pachetul pe masuri fiscale pentru care iși va asuma raspunderea in Parlament va fi pus in dezbatere publica in aceasta saptamana. El afirma ca tichetele de masa ar putea fi platite numerar.„Cred ca saptamana aceasta vor fi ridicate pe site-ul Guvernului in transparența.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in deschiderea sedintei Executivului, ca Guvernul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe pachetul legislativ care vizeaza reforma aparatului de stat, masurile de echilibrare fiscala si cele pentru combaterea evaziunii, informeaza News.ro.”Vreau sa anunt…

- „Noi nu putem sta intr-o coaliție, atata timp cat nu se asculta și punctul nostru de vedere”, spune vicepreședintele PNL Florin Roman, in contextul tensiunilor cu PSD legate de masurile fiscale. Premierul Marcel Ciolacu a provocat tensiuni in coaliție, dupa ce a declarat la Aleph News ca daca PNL nu…