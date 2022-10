Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, luni, ca exista mai multe propuneri referitoare la taxele si impozitele locale care vor fi discutate cu "ministrul de resort", mentionand ca este posibil ca locuintele foarte scumpe sa fie impozitate mai mult.

- Marcel Ciolacu vine cu noi detalii despre pensii. Ce prevede reforma din PNRR și ce ar urma sa se intample cu pensiile speciale? Liderul PSD da toate detaliile. „Cred ca luni Banca Mondiala, stiti ca am luat consultat, adica nu eu, Romania si Ministerul Muncii au luat un consultant pentru intocmirea…

- Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Romania TV, ca a avut loc o liberalizare haotica a pietei de energie. ”Eu si colegii mei am mers pe reglementare, fiindca toata tampenia a pornit de la liberalizare a preturilor haotica. Nimeni nu s-a gandit. Mai mult, fiindca am avut minte ca lumea,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, desprea majorarea taxelor pe proprietate, ca ”trebuie sa intelegem ca s-a dus comunismul, a plecat din Romania” si ca ”nu mai putem impozita oamenii la fel, pe cladiri aflate in alte locatii, in alte judete”.

- Cat de haotica este guvernarea PNL-PSD se vede si din modul in care amesteca problema gazului cu energia electrica. In primul rand ar trebui sa desparta merele de pere ministrul Virgil Popescu. Energia electrica o putem produce in tara. Rezerve de gaze exista in subsolul patriei, dar exploatarea lui…