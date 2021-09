Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, pune condiții ca sa voteze moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR. PSD va vota moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR doar daca aceasta va ajunge in plen și daca cele doua partide vor susține alegerile anticipate. „Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot in plen,…

- ​PSD va vota moțiunea de cenzura a USR-PLUS și AUR daca aceasta va ajunge în plen și daca cele doua partide vor susține alegerile anticipate. "Daca motiunea aliantei USR-AUR va ajunge la vot în plen, atunci PSD o va vota, dar nu sa se întoarca Barna în Guvern si…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a vorbit despre moțiunea de demitere a Guvernului Cițu. „Daca motiunea USR-AUR va ajunge la vot in plen, PSD o va vota. Dar nu sa se intoarca Barna in Guvern si Ghinea sa nenoroceasca PNRR-ul. Vom merge pana la capat, la anticipate. Daca moțiunea alianței USR…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, dupa ședința conducerii partidului de la Neptun, ca liderii au decis cu unanimitate de voturi sa depuna moțiunea de cenzura in momentul in care vor strange in Parlament cele 234 de voturi necesare, precizand ca in prezent au doar 204. Marcel Ciolacu declarase…

- ​Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca va depune moțiunea de cenzura atunci când vor avea voturile necesare în Parlament. În acest context, el i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa îi ceara demisia premierului Cîțu, despre care a spus ca este un „condamnat…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni ca va depune moțiunea de cenzura atunci cand vor avea voturile necesare in Parlament. In acest context, el i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa ii ceara demisia premierului Cițu, despre care a spus ca este un „condamnat penal” și un „țepar”.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a fost prezent, luni seara, pe Arena Naționala, la meciul Franța-Elveția, cu o zi inaintea moțiunii de cenzura prin care social democrații vor sa demita Guvernul Cițu. Meciul in care Elveția a eliminat Franța de la Euro 2020 l-a inspirat pe liderul PSD, care anunța ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca sunt sanse sa treaca motiunea de cenzura a social-democratilor, pentru ca Guvernul Citu este unul ineficient, iar directia in care merge acesta este una gresita. „Este pentru prima oara, dupa 30 de ani de democratie post-decembrista, cand o…