- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, continua criticile dure la adresa programului de relansare economica prezentat miercuri de Guvern, alaturi de presedinte, intr-un eveniment la Clubul Diplomatilor. Ciolacu sustine in continuare ca programul este plagiat dupa programul de guvernare al…

- Marcel Ciolacu vine cu o reacție dura dupa programul de relansare al economiei prezentat astazi de PNL. Liderul social-democrat susține ca acesta este un proiect mai vechi al PSD, care nu mai este realist in...

- "Am o singura problema, am vazut ca toate guvernele importante au anuntat masurile la sediul guvernelor sau in parlament. Este prima data cand un guvern isi anunta programul la o chermeza la un restaurant de fite. E o sfidare, e evident ca suntem intr-o criza economica. Eu programul il vad…

- „Susțin impozitarea marilor averi, nu a muncii! Sper ca e clar și pentru cei din PNL care incearca sa deturneze in mod populist aceasta tema. Le reamintesc ca PSD a redus impozitul pe venitul din munca de la 16% la 10%, iar atunci PNL s-a opus! In viziunea noastra, munca trebuie incurajata, nu supra-impozitata.…

- Președintele tineretului ALDE și co-președinte ALDE București, Claudiu Daniel Catana, acuza Guvernul Ludovic Orban de „abuz de putere”, fiindca „calca in picioare o lege care le da dreptul copiilor la dublarea alocațiilor”. „Cat de josnic sa fii ca prim-ministru și membru al Guvernului sa ataci…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la decizia CCR prin care s-au declarat neconstitutionale normele legale in baza carora sute de mii de romani au fost amendati in timpul starii de urgenta. Liderul PSD solicita Guvernului sa isi repare propriile greseli si sa ia masuri pentru…

- "20% din forta de munca a Romaniei este inactiva in urma restrictiilor impuse de Guvern. Si mai grav este faptul ca, in lipsa unei testari pe scara larga, nu exista nicio perspectiva privind repornirea economiei. In acelasi timp, de la inceputul starii de urgenta, firmele afectate nu au putut accesa…