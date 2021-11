Marcel Ciolacu: Certificatul verde este o prioritate şi pentru români Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbata ca certificatul verde, în contextul european, este o prioritate si pentru români, transmite Agerpres.

"Cred ca certificatul verde, în contextul european, este o prioritate si pentru români. L-am urmarit si eu ieri pe domnul Rafila si la televizor, am vorbit cu dânsul la telefon, am vorbit si cu liderul de grup, cu domnul Simonis si am vazut amendamentele pe care le propune si domnul Cercel pentru acest certificat verde si cred ca vom ajunge la o concluzie asteptata si predictibila pentru români",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

