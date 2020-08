Vorbe dure aruncate in plenul Parlamentului! Marcel Ciolacu, liderul PSD și al Camerei Deputaților, i-a transmis premierului Ludovic Orban, dupa ce acesta a prezentat raportul privind deschiderea școlilor și organizarea alegerilor locale in condiții de pandemie, ca a "scapat situația de sub control" și ca PSD va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului, luni, pe 17 august.