Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, il ataca dur pe președintele Klaus Iohannis. „Atacul președintelui Iohannis (privind Autonomia Ținutului Secuiesc n.r.) e mic și neeuropean.A fost sancționat și in presa internationala, și in cancelarii. A depașit linia roșie privind declarația cu Ardealul.…

- „Atacul președintelui Iohannis (privind Autonomia Ținutului Secuiesc n.r.) e mic și neeuropean.A fost sancționat și in presa internationala, și in cancelarii. A depașit linia roșie privind declarația cu Ardealul. NU il cunosc pe Viktor Orban. O linie a partidului care nu s-a mai regasit in…

- Liderul grupului UDMR din Senat, Barna Tanczos, se așteapta ca premiul european “Coudenhove-Kalergi” pentru anul 2020 dat președintelui Klaus Iohannis sa ii fie retras, ca urmare a sancțiunii aplicate de CNCD șefului statului pentru declarațiile privind Autonomia Ținutului Secuiesc, mai exact, cand…

- Paul Stanescu, secretarul general al PSD si unul dintre apropiatii lui Marcel Ciolacu, a sustinut, la Antena 3, ca liderul PSD a fost afectat de atacul lui Klaus Iohannis, dupa ce legea privind autonomia tinutului secuiesc a trecut tacit de Camera Deputatilor. Iohannis l-a acuzat pe Ciolacu ca vrea…

- Deputatii s-au reunit, miercuri in sedinta de plen, printre proiectele de pe ordinea de zi fiind cel privind Codul Administrativ, respins deja de comisiile de specialitate, si care prevede introducerea limbii materne in administratia publica si Politie, in acele localitati in care minoritatile depasesc…

- "Incredibila ieșirea lui Barna de azi. Il compara pe Iohannis cu Vadim Tudor. Bezna minții. Sincer - ma bucur ca am scris niște propuneri clare de reforma in USR dupa dezastrul de la prezidențiale, ca nu am mai trecut pe acolo de atunci și ca nu am mai avut vreo discuție cu Dan (pentru ca in loc…

- Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis l-a acuzat ca are ințelegeri cu premierul ungar Viktor Orban, iar, in timp ce autoritatile se lupta cu pandemia, PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor. Ieșirea de astazi a…

- "Klaus Iohannis, isterizat si nervos, a avut o declarație nedemna pentru un președinte, cu un mesaj tipic PRM-ist violent și periculos: ungurii ne iau Ardealul.Astazi am fost martorii unui eveniment fara precedent in ultimii 30 de ani: de la microfonul Cotroceniului se dezinformeaza grosolan…