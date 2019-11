Marcel Ciolacu, atac după învestirea Guvernului Orban: Și-a trecut Guvernul cumpărând parlamentari la bucată Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sustine ca PNL a ajuns la guvernare prin "tradari" si "manevre politice urate", nu prin alegeri, iar "asa-zisii aliati de azi vor deveni in scurt timp cei mai crunti dusmani", scrie Agerpres. "PNL a ajuns azi la guvernare prin tradari si manevre politice urate, nu prin alegeri! Ce au semanat azi, vor culege anul viitor. Toate aceste intelegeri pe sub masa le vor exploda in fata! Pentru ca asa-zisii aliati de azi vor deveni in scurt timp cei mai crunti dusmani. Iar, din fruntea unui Guvern minoritar, Orban va fi mai preocupat sa isi negocieze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

