- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca social-democrații vor depune plangeri penale pentru alocarea discreționara de bani catre județe. Mai mult, aleșii PSD intenționeaza sa vina la București sa...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca social-democrații vor depune plangeri penale impotriva fostului premier Ludovic Orban, dar și impotriva actualului premier Florin Cițu. Ciolacu a explicat ca s-au alocat discreționar banii doar catre județele conduse de primari din arcul guvernamental,…

- ”Domnu Nasui... au depus 27.000 de IMM-uri, 27.000 de companii romanesti au trimis dosare, hartii, le-au cerut zeci de hartii. A venit un ministru – e un om de bun simt, dar functia l-a doborat – plus ca exista suspiciuni clare de masluire. Prima oara le-au spus oamenilor: dom-le primii care acceseaza…

- USR PLUS isi face cunoscut punctul de vedere Liderul USR, Dan Barna (în stânga pozei), și liderul PLUS, Dacian Cioloș. Foto: Arhiva. USR PLUS sustine varianta nominalizarii lui Dacian Ciolos sau a lui Florin Cîtu pentru functia de prim-ministru, dar considera…

- Marcel Ciolacu a reacționat printr-un mesaj postat pe Facebook la propunerea lui Florin Cițu ca premier din partea PNL și a asigurat ca PSD nu poate vota niciodata „o asemenea rușine de propunere, iar daca USR și UDMR o vor face, atunci vor fi partași la aceasta catastrofa naționala!”.Liderul PSD mai…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat miercuri seara dupa ce liberalii au anuntat ca îl vor propune pe Florin Cîtu pentru functia de premier spunând ca PNL nu a înteles nimic din votul românilor și ca PSD nu va vota în Parlament aceasta nominalizare. Ciolacu mai…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, anunta ca la desemnarea lui Florin Citu drept candidat pentru functia de prim-ministru s-a luat in calcul inclusiv sustinerea partenerilor de la USR si UDMR. Negocierile oficiale incep joi, 10 decembrie. "Vor urma pasii de negociere incepand de maine. Rugamintea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca sunt trei diferente majore intre el si presedintele PNL, Ludovic Orban. "Mie nu mi-a crescut capul, mie nu mi-a luat puterea mintile”, sustine Ciolacu, acuzandu-l pe Orban ca "nu stie cum sa ramana prim ministru, fara sa stie sa faca nimic”. Liderul PSD…