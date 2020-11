Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu este de parere ca ”cel mai mare dezastru” pentru Romania in 2021 nu este pandemia, ci ca Ludovic Orban sa ramana la Palatul Victoria. Liderul PSD a fost intrebat, de Mihai Gadea, la Antena 3, ce va face daca partidul pe care il conduce va caștiga alegerile parlamentare, dar…

- Președintele partidului PSD , Marcel Ciolacu, a vorbit despre variantele de premier pe care le are PSD. Potrivit acestuia, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose sunt primii pe lista. El a mai precizat ca domeniul sanatații ”ramane prioritar”. De asemenea, el a vorbit și despre cine ar putea ocupa funcția…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Guvernul pe care il pregatește social-democrații, in cazul in care vor caștiga alegerile parlamentare din 6 decembrie, ar putea fi condus de un tehnocrat, iar printre miniștri se vor numara Alexandru Rafila și Leonard Azamfirei, rectorul Universitații de Medicina…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, ii amenința pe cei de la PSD ca vor plati cu toții pentru distrugerea economiei naționale. Cițu arata ca actualul Guvern trebuie sa plateasca pentru imprumuturi facute de PSD in anul 2017, intr-o perioada de creștere economica.Citește și: Adrian Streinu-Cercel:…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca "nu poate fi ceva mai nedemocratic" ca atacul premierului Ludovic Orban la adresa Curtii Constitutionale, fiind de parere ca prim-ministrul de fapt ataca statul de drept, relateaza Agerpres."Pilonul statului de drept este CCR.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la Antena 3, ca le propune șefilor partidelor politice parlamentare sa aiba o discuție despre data alegerilor parlamentare, in contextul inmultirii numarului de noi cazuri de COVID-19, iar decizia sa o ia specialistii, nu politicienii. Potrivit lui Ciolacu,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, considera ca nu se pot organiza alegeri parlamentare in aceasta perioada, anunțand ca s-ar putea sa existe un proiect de lege in acest sens. Intrebat, joi seara, la Antena 3 daca, in opinia sa, se pot organiza alegeri parlamentare in conditiile in care exista un record national…

- Florin Cîțu se întreaba în contextul eventualei majorari a pensiilor cu 40% dorite de PSD, într-o discuție la rfi.ro ”de unde atâta tupeu și atâta cinism? Au încercat sa arunce România în aer ani de zile, i-am oprit și vad ca tot nu se potolesc…