Marcel Ciolacu amenință cu o moțiune de cenzură rapidă Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat joi ca partidul va discuta saptamana viitoare "accelerarea depunerii unei motiuni de cenzura". Ciolacu a spus ca PSD „categoric" va depune o motiune de cenzura, care reprezinta „o urgenta" pentru urmatoarea sesiune parlamentara. „In aceasta sesiune parlamentara, categoric PSD va depune o motiune de cenzura pentru a incerca sa stopam declinul si vria in care a fost aruncat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

