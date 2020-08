Stiri pe aceeasi tema

- Ora 14:56 – Total buletine vot 1509: Voturi Teodorovici – 91, Ciolacu – 1310. Ora 14:03 – Robert Cazanciuc anunța inceperea procedurii de vot și citește raportul comisiei de propuneri, adoptata de Comitetul Executiv Național. Cazanciuc anunța ca au fost inregistrate doua candidaturi, cea a lui Marcel…

- Aurelian Badulescu, candidatul social-democratilor la functia de primar al Sectorului 3 al Capitalei, solicita o Rezolutie a Congresului PSD prin care sa se adauge in programul politic votat masuri si solutii concrete pentru protejarea capitalului romanesc. "Pentru Congresul de maine al Partidului…

- Eugen Teodorovici a adresat Tribunalului Bucuresti o cerere in care solicita "luarea masurii amanarii lucrarilor Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat convocat pentru data de 22 august 2020, pana la judecarea actiunii civile ce se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti - sectia IV…

- Candidatura actualului lider interimar PSD, Marcel Ciolacu, pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat (PSD) ar fi neconforma cu prevederile privind structura de conducere a formațiunii politice, susține contracandidatul sau, Eugen Teodorovici. Fostul ministru de Finanțe a cerut in instanța…

- Candidatura actualului lider interimar PSD, Marcel Ciolacu, pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat ar fi neconforma, acuza contracandidatul sau, Eugen Teodorovici. Fostul ministru de Finanțe care a cerut in instanța amanarea Congresului PSD in care ar urma sa fie ales viitorul președinte…

- Dar votez in cunoștința de cauza, doar un text al carui conținut il vad, il citesc și mi-l asum, și NU o lista cu semnaturi aruncata pe masa in ziua depunerii moțiunii! Voi vota moțiunea de cenzura pentru ca am avut o poziție consecventa in privința acestui guvern incompetent și am VOTAT intotdeauna…

- Eugen Teodorovici a anuntat ca in cursul zilei de vineri si-a depus candidatura pentru functia de presedinte al Partidului Social Democrat, potrivit Agerpres. "Mi-am depus azi candidatura pentru functia de presedinte al PSD, in conditiile prevazute de actualul statut validat de Tribunalul Bucuresti,…

- Eugen Orlando Teodorovici a postat un mesaj pe o rețea social in care judeca actuala conducere interimara a Partidului Social Democrat. ”Daca actuala conducere interimara a PSD s-a grabit sa imparta frațește cu PNL data alegerilor locale, adica peste doua luni, in plina pandemie, de ce nu se grabește…