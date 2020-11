Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca Guvernul pe care il pregatește social-democrații, in cazul in care vor caștiga alegerile parlamentare din 6 decembrie, ar putea fi condus de un tehnocrat, iar printre miniștri se vor numara Alexandru Rafila și Leonard Azamfirei, rectorul Universitații de Medicina și Farmacie de la Targu Mureș. „In acest moment lucram la aceasta echipa. Marea majoritate este conturata. (…) Categoric, cu domnul Rafila o sa mergem la Sanatate. Si, daca vom hotari, pe domnul profesor Azamfirei, am merge cu dansul ministru al Educatiei”, a afirmat joi liderul PSD, Marcel Ciolacu.…