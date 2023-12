Marcel Boloş: E-factura este un instrument în care am mare încredere…

”E-factura este un instrument in care am mare incredere ca va consolida eforturile noastre de a proteja bugetul public si de a asigura o concurenta echitabila intre contribuabili. Este o metoda prin care ne asiguram ca tranzactiile respecta reglementarile fiscale si nu sunt supuse manipularilor frauduloase”, a scris, martis eara, pe Facebook, ministrul Finantelor. Marcel Bolos precizeaza ca, prin impunerea facturarii electronice, ”eliminam riscul utilizarii facturilor false sau duplicate, deoarece fiecare tranzactie este inregistrata in mod unic”. Ministrul a distribuit pen Facebook Ghidul realizat…