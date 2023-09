”Romania are nevoie de surse multiple si variate de finantare pentru proiectele majore de dezvoltare in educatie, sanatate si alte sectoare critice. In acest sens, am o veste buna: avem perspectivele sa emitem obligatiuni Samurai si obligatiuni verzi in 2023.Pentru noi, diversificarea bazei de investitori pe piata japoneza este o oportunitate semnificativa sa ne diversificam sursele de finantare”, a notat Marcel Bolos, vineri, pe pagina sa de Facebook. Ministrul Finantelor a precizat ca o discutie in acest sens a avut-o cu guvernatorul JBIC. ”Am avut onoarea sa primim la Ministerul Finantelor…