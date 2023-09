Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania are nevoie de surse multiple si variate de finantare pentru proiectele majore de dezvoltare in educatie, sanatate si alte sectoare critice. In acest sens, am o veste buna: avem perspectivele sa emitem obligatiuni Samurai si obligatiuni verzi in 2023.Pentru noi, diversificarea bazei de investitori…

- ”Romania are nevoie de surse multiple si variate de finantare pentru proiectele majore de dezvoltare in educatie, sanatate si alte sectoare critice. In acest sens, am o veste buna: avem perspectivele sa emitem obligatiuni Samurai si obligatiuni verzi in 2023.Pentru noi, diversificarea bazei de investitori…

- Cererea de plata numarul II din #PNRR a primit aviz pozitiv din partea Comitetului Economic si Financiar (EFC). Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, susține ca ”era ultimul pas necesar pentru ca European Commission sa adopte decizia privind plata celor 2,7 miliarde euro”. ”Astfel, ne așteptam ca ????????̂????????̆…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis ca liderii de la Bruxelles au dat un mesaj despre necesitatea continuarii discutiilor privind reforma fiscala din PNRR, completata de masurile fiscale anunțate deja de Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu. Boloș a amintit și de necesitatea reformelor…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a transmis ca liderii de la Bruxelles au dat un mesaj despre necesitatea continuarii discutiilor privind reforma fiscala din PNRR, completata de masurile fiscale anunțate deja de Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu. Boloș a amintit și de necesitatea reformelor…

- Sorin Grindeanu: 'Am crezut ca domnul Boloș face inract cand i-am cerut aceasta suma de bani!'Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Chetani, ca ministerul pe care il conduce va avea pana la sfarsitul anului un buget peste 30 de miliarde lei, mai mult…

- Republica Moldova urmeaza sa beneficieze cu un imprumut de peste 90 de milioane de euro oferit de Japonia pentru o perioada de 40 de ani. Creditul este unul preferințial și va fi acordat prin intermediul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internaționala. Proiectul privind ratificarea acordurilor in…

- ”Este o realitate, sunt cinci luni de executie bugetara, 2,33% din PIB, deficitul bugetar, 37 de miliarde de lei, aceasta este realitatea astazi. Nu putem sta cu mana in san, pentru ca dupa cinci luni 2,33% deficit bugetar nu este de joaca si tocmai de aceea inca de la audieri si din primele zile de…