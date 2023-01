Intrebat, miercuri, la Europa FM, daca in opinia sa ministrii pierd din autoritate atunci cand se apropie de finalul mandatului, Marcel Bolos a raspuns: ”Este evident”. ”Este evident acest lucru. Si orice declaratie care se face pe aceasta tema nu este in favoarea mea pentru ca este de notorietate faptul ca atunci cand unui ministru i se apropie sfarsitul de mandat nu mai poate conduce cu aceeasi tenacitate si sunt decizii care urmeaza a fi luate pana la expirarea mandatului. Este foarte greu in incertitudinea aceasta si eu, ca si persoana, daca stiu ca mandatul imi expira in luna mai, atunci…