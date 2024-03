Marcel Boloș, anunț despre taxe și impozite Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, neaga faptul ca anul acesta vor fi creșteri de taxe și impozite. Precizarile vin dupa ce in spațiul public au aparut mai multe speculații ca ar urma ca TVA-ul sa fie majorat. ,,Reiau cat se poate de ferm: ???????? ????????????????̦???????????? ???????????????????????????????? ????̦???? ???????????????? ????̂???? ????????????????, nu incape in discuție creșterea TVA. […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a negat faptul ca ar fi vreo discuție in Coaliție despre creșterea TVA-ului, dupa ce in spațiul public unele declarații ale demnitarului care au fost interpretare ca o pregatirea pentru decizii legate de noi taxe.

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, subliniaza ca reinființarea Antifraudei nu are ca scop reluarea practicilor vechi ale Garzii Financiare. Structurile teritoriale județene sunt direcționate catre un singur obiectiv: consolidarea capacitații ANAF de a combate evaziunea fiscala. De-a lungul anilor,…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni, la Jurnalul de Seara, de la Digi24, ca „2024 este anul fara impozite și taxe”. De asemenea, a explicat ca, „vorbind realist, noile masuri fiscale se vor lua, probabil, in prima jumatate a anului 2025”.

- Romania ar putea avea nevoie de sapte ani pentru a reduce deficitul bugetar pana la tinta prevazuta in regulile Uniunii Europene, in conditiile in care guvernul de la Bucuresti se confrunta cu rezistenta opiniei publice la masurile de disciplina fiscala intr-un an electoral, transmite Bloomberg. Ministrul…

- Vești importante! Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș a facut, miercuri seara, noi declarații referitoare la pensii. Peste 4,5 milioane de pensionari sunt vizați.Marcel Boloș a vorbit despre bugetul pe 2024, dar și despre recalcularea pensiilor care urmeaza sa aiba loc in toamna. Mai exact, potrivit…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca nu vor exista taxe și impozite noi in 2024. „Anul 2024 este cu zero impozite și taxe. E respectul minim, decența minima pentru mediul de afaceri”. Marcel Boloș puncteaza faptul ca e nevoie sa implementam o reforma. „Nu cred ca este o noutate pentru nimeni…

- ”Am dedicat anul 2024 unui concept inovativ, teoria celor trei de zero: zero impozite si taxe pentru contribuabili, este anul in care nu vom aduce modificari pe impozite si taxe pentru contribuabili; zero toleranta pentru evaziunea fiscala; zero toleranta pentru risipa banului public. In ianuarie voi…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta ca tinta pe care si-a propus-o in anul 2024 este ca ANAF si Autoritatea Vamala sa ajunga la un plan de venituri mediu care sa depaseasca 40 de miliarde de lei lunar, el sustinand ca la acest plan ”vor trebui sa adere” colaboratorii sai din aceste structuri.”Am…