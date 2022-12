Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca Romania are obligatia de a folosi dreptul de veto in forurile europene de fiecare data cand statul austriac are un interes, dupa ce a Austria s-a opus aderarii tarii noastre in spatiul Schengen. „Vom negocia in continuare cu Austria astfel incat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, lasa de ințeles ca votul Austriei pentru ca Romania sa nu intre in spațiul Schengen nu va ramane fara urmari. Liderul social-democrat a anunțat ca Romania și-ar putea folosi dreptul de veto, impieducand astfel Austria sa preia șefia OSCE, un obiectiv al autoritaților…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, in contextul eșecului Schengen, ca este pentru prima oara cand Comisia Europeana propune ceva Consiliului JAI și decizia este cu totul alta. „Indiferent daca Austria ar fi votat cu Romania, daca pe ordinea de zi se reunea Romania cu Bulgaria, oricum…

- UPDATE – Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca o majoritate covarsitoare a statelor membre ale Uniunii Europene a spus ca Romania merita in Schengen, in schimb, guvernul de dreapta din Austria a ales ‘sa fie pe contrasens’, afirmatie facuta in contextul in care Romania si Bulgaria nu au…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca dreapta europeana trebuie sa iși asume responsabilitatea și sa il convinga pe cancelarul austriac pana maine ca Romania merita sa fie in spațiul Schengen.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a solicitat partidelor romanesti care fac parte din grupurile PPE si Renew sa faca toate demersurile pentru a-si convinge colegii ca Romania merita sa intre in Schengen, afirmand ca este ingrijorat de abtinerile reprezentantilor acestora in Parlamentul European…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a multumit colegilor din familia europeana pentru adoptarea Rezolutiei prin care se exprima clar sprijinul total pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen. „Le multumesc colegilor din familia noastra europeana pentru adoptarea Rezolutiei prin care se exprima clar…

