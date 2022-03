Marcăm Ziua Mondială a Apei 2022 “Apa subterana – Facand invizibilul, vizibil”- tema de anul acesta a Zilei Mondiale a Apei – este mai de actualitate ca oricand. In anul dificil care a trecut, furnizarea continua a unei ape de excelenta calitate a devenit mai vitala ca oricand, inclusiv pentru prevenirea și combaterea pandemiei. Este necesar ca aceasta resursa prețioasa sa fie apreciata și gestionata cu grija, de fiecare dintre noi, in perspectiva unei dezvoltari sustenabile. In acest sens, eforturile indelungate ale Companiei de Apa Someș S.A., inclusiv prin programul educațional propriu pe tema protecției surselor de apa și… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Vedem o crestere a loviturilor asupra infrastructurii civile, asupra tintelor civile'', a afirmat o inalta oficialitate americana de la Pentagon.In acelasi timp, moralul trupelor ruse din unele zone ale frontului este tot mai scazut.Fortele ruse iau in considerare aducerea de intariri si provizii…

- Ieri, 16 martie 2022, la sediul Companiei de Apa Someș S.A., a avut loc semnarea contractului de lucrari“CL1 – Conducta de aducțiune Cluj – Salaj: tronson Cluj – Zalau” in cadrul proiectului major de investiții implementat de operatorul regional pentru județele Cluj și Salaj și cofinanțat de Uniunea…

- Uniunea Europeana a decis sa sanctioneze alti oligarhi rusi, inclusiv pe miliardarul Roman Abramovici, proprietarul Clubului englez de fotbal Chelsea, ca represalii fata de invazia Ucrainei de catre Rusia, declara diplomati AFP.

- *** SC PROFIMOB SRL angajeaza: muncitori calificati si necalificati; montatori mobila. Relatii la telefon 0733 414299. *** Socitatea Comerciala ANGAJEAZA URGENT OPERATORI/STRUNGARI CNC. Relatii la telefon 0744-886750. *** SC DRUM INSERV SRL ZALAU cu sediul in Zalau, str. 22 Decembrie 1989 nr.250/A,…

- *** Lipefra Tex angajeaza persoane cu experienta pentru masina de cusut, croi, brodat si calcat. Informatii la telefon 0784 001428 si GESTIONAR. Curriculum Vitae la adresa de e-mail: [email protected] ***Recrutam personal pentru munca in Germania (salvator-supraveghetor) piscina. Cerinte: cunoscator…

- Majoritatea europenilor cred ca Rusia va invada Ucraina in acest an, un razboi care le-ar ameninta interesele, si considera ca atat NATO, cat si Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie alaturi de Kiev, indica un sondaj citat de cotidianul britanic „The Guardian”.

- Cele mai recente achizitii au avut loc in centrul vechi al Sighisoarei, parte din patrimoniul mondial UNESCO.Ultima achizitie din Sighisoara este cladirea Alte Post, situata in inima orasului. Fosta statie de posta din anul 1851, cladirea istorica a fost cumparata in 2013 de un om de afaceri local,…

- ''Exista o cale a dialogului si a diplomatiei pentru a incerca sa rezolvam unele dintre aceste diferente si sa evitam confruntarea", a declarat Blinken la CNN.''Cealalta cale este cea a confruntarii si a consecintelor masive pentru Rusia, daca aceasta isi repeta agresiunea asupra Ucrainei. Urmeaza sa…