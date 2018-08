Maratonul Olteniei 2018 – 294 ciclisti

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de joi, 23 august 2018, oferta Gradinii Zoologice din Ramnicu Valcea s-a diversificat prin inaugurarea unui manej in cadrul caruia cei mici se pot bucura de practicarea echitatiei. Prezent la inaugurare alaturi de viceprimarii Carmen Preda si Eusebiu Veteleanu, primarul Mircia Gutau a declarat…

- Marți, 21 august, la ora 11.00, in parcul Zavoi din Ramnicu Valcea, a avut loc conferința de presa organizata de reprezentanții CEZ la care au participat viceprimarul Eusebiu Vețeleanu, vicepreședintele Consiliului Județean, Adrian Bușu, medicul pediatru Oana Robescu, din cadrul Unitații Primiri Urgențe…

- Aflandu-se printre personalitatile carora le-a fost decernata Medalia Aniversara ”Ziua Imnului National”, Presedintele Academiei Romane, acad. Ioan-Aurel Pop, a trimis o scrisoare de multumire primarului Mircia Gutau, ocazie cu care ii transmite edilului-sef toate gandurile sale de bine. O alta scrisoare…

- Dupa un mandat de 7 ani in cadrul Grupului CEZ in Romania, in perioada 2005 –・2012 si alti 6 ani petrecuti la conducerea CEZ Electro Bulgaria si Sepas Enerji in Turcia (companii aflate in portofoliul Grupului CEZ la nivel international), Ondrej Safar revine in Romania preluand carma operatiunilor locale…

- Primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, se va intalni marti, 26 iunie, de la ora 17.00, cu locuitorii din cartierele Petrisor, ”1 Mai”, Calea lui Traian Sud si Morilor-Inatesti. In cadrul intalnirii vor fi abordate atat problemele cu care se ...

- Iți place sa alergi in aer liber? Ai spirit competitiv, dar vrei sa-ți faci și prieteni noi? Perfect, ți-am pregatit o lista cu 5 evenimente de running foarte cool, care urmeaza sa aiba loc in perioada urmatoare. Pregatește-ți echipamentul, asigura-te ca picioarele tale sunt in forma maxima, sanatoase…

- Mircia Gutau, Primarul municipiului Ramnicu Valcea, ii invita pe cetatenii din cartierele Petrisor, ”1 Mai”, Calea lui Traian Sud si Morilor-Inatesti marti, 26 iunie, la ora 17.00, la o intalnire in cadrul careia vor fi abordate atat problemele cu care se confrunta locuitorii de aici, cat si perspectivele…