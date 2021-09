Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce miercuri, s-a dat startul revocarilor și 26 de secretari de stat USR PLUS au fost demiși de catre premierul Florin Cițu, joi, a fost eliberat și Adrian Gheorghe, din funcțiile de Președinte și de membru al Consiliului de Administratie al Casei Nationale pentru Asigurari de Sanatate, cu rang…

- Adrian Gheorghe a fost revocat joi din functia de membru al Consiliului de Administratie si presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale pentru Asigurari de Sanatate, printr-o decizie a premierului Florin Citu publicata in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie, Adela Cojan, vicepresedinte…

- Ludovic Orban, președinte PNL și candidat pentru un nou mandat, a declarat ca, daca va caștiga congresul din 25 septembrie, reface coaliția in ”maxim 48 de ore.” ”Daca voi caștiga Congresul PNL, refac coaliția in maxim 48 de ore”, a precizat Ludovic Orban, la B1 TV, amintind ca cei care l-au dorit pe…

- Liderul PNL Buzau, Gabriel Avramescu, a anuntat, sambata, ca intra in echipa sustinatorilor lui Florin Citu la sefia partidului. “Aleg sa merg alaturi de echipa Florin Cițu la alegerile interne ce vor avea loc in septembrie, pentru ca aleg schimbarea, pentru ca e timpul pentru o noua generație de politicieni,…

- Eugen Pirvulescu, senator și președinte al filialei PNL Teleorman, este sub control judiciar in urmatoarele 60 de zile, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de folosire a influenței sau autoritații de catre o persoana ce deține o funcție de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori…

- Laboratoarele trebuie sa accepte sa faca analize decontate, cu trimitere de la medicul de familie, pentru persoanele de peste 40 de ani chiar daca s-au epuizat fondurile. In caz contrar, acestea sunt sfatuite sa apeleze la Casa de Asigurari de Sanatate. Potrivit șefului CNAS, Adrian Gheorghe, in situatia…

- Potrivit unei decizii aparuta vineri in Monitorul Oficial, premierul Florin Cițu a semnat o decizie de eliberare din funcție a unui secretra de stat in Ministerul Sanatații. Decizia vine la o zi dupa ce premierul l-a numit in aceasta funcție. Nu este prima oara cand Florin Cițu demite la o zi dupa numire.…