Stiri pe aceeasi tema

- Maratonistul Tibi Useriu, castigatorul editiei din 2018 a Maratonului Artic Ultra 6633 a anuntat, ieri,cand a fost premiat de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, ca o parte din bani vor ajunge la un sportiv care are nevoie de ajutor, iar restul sumei va fi folosita pentru expeditie in Himalaya.…

- CEO-ul interimar al Cambridge Analytica, firma de analiza de date aflata in centru scandalului cu privire la culegerea de date personale de la utilizatori Facebook fara acordul acestora, a demisionat, scrie NEWS.RO, citand The Hill.Citeste si: Premierul Dancila 'DA DIN CASA': Ce spune despre…

- Premierul Viorica Dancila a marturisit, in cadrul unei emisiuni la Antena 3, care au fost subiectele puse in discutie in cadrul sedintei pe care a avut-o cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Prim-ministrul sustine ca nu s-a discutat despre situatia economica, intalnirea avand ca tema trecerea Romaniei…

- Maratonistul Tibi Useriu, castigatorul editiei din 2018 a Maratonului Artic Ultra 6633 a anuntat, miercuri, cand a fost premiat de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, ca o parte din bani vor ajunge la un sportiv care are nevoie de ajutor, iar restul sumei va fi folosita pentru expeditie in Himalaya.

- Programul Prima Casa este deja ceva obisnuit pentru noi. Insa ati auzit de programul Prima Masina? Chiar daca pare ciudat, acesta exista si inseamna 10 milioane de lei in 2018 pentru a stimula tinerii sa-si cumpere o masina noua, potrivit cars.ro. 0 0 0 0 0 0

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa-i mulțumeasca lui Mihai Tudose pentru cifrele economice foarte bune pe care Romania le-a avut anul trecut.”Coaliția PSD-ALDE vine azi in fața Parlamentului cu o echipa guvernamentala foarte buna și cu un program de guvernare extrem de ambițios.…

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, fost deputat PSD si un lider important al partidului, a fost retinut, joi, de procurorii DNA urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia ca a luat mita 100.000 de euro pentru a face trafic de influenta la Agentia Nationala de…