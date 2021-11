Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și premierul interimar Florin Cițu, ales marți președinte al Senatului, nu participa la ședința solemna a Parlamentului, organizata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Saptamana trecuta, pe 17 noiembrie, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului…

- Ministrul interimar al sanatatii, Cseke Attila, a anunțat ca au fost alocati 13,8 milioane de lei pentru achizitionarea de noi tichete valorice oferite in centrele de vaccinare celor imunizati cu schema completa. “Va anunt ca astazi s-a distribuit o suma de 13,8 milioane de lei pentru achizitionarea…

- Cozi uriașe s-au format la mai multe centre de vaccinare din țara, cu mai puțin de doua zile inainte de aplicarea restricțiilor impuse de guvern. In București, unde este organizat un maraton al vaccinarii, 21.796 de persoane s-au vaccinat in doar 24 de ore. Astfel, o coada uriașa era semnalata, sambata…

- Centrele de vaccinare de la Romexpo, dar și centre ce vor fi amenajate in incinta Circulului Metropolitan, a Bibliotecii Naționale, a Palatului Copiilor sau a Liberty Mall vor funcționa non-stop in wekeend pentru bucureștenii care vor dori sa se vaccineze impotriva COVID-19. CNCAV anunța “Maratonul…

- Duminica, 3 octombrie, va avea loc prima extragere la Loteria vaccinarii, iar de vineri, 1 octombrie, doritorii se pot inscrie pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro. Persoanele care participa la loterie trebuie sa aiba schema completa de vaccinare, dupa generarea certificatului digital al UE privind…

- Asistenți de la centrul de vaccinare, amplasat in sala de sport de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Botoșani, care s-au filmat in timp ce dansau pe manele și faceau gesturi obscene, au fost dați afara. Primaria a decis sa incheie colaborarea cu ei. In imaginile pe care le-au chiar ei le-au postat…

- Executivul ar pregati un set de restricții pentru persoanele nevaccinate. Rata de infectare crește alarmant de la o zi la alta, iar Capitala și județul Ilfov au cel mai mare numar de imbolnaviri. Se discuta inclusiv ca persoanele nevaccinate sa aiba acces restricționat in mall-uri, dar și in restaurante,…