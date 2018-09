Sambata, 1 septembrie 2018, cu incepere de la ora 11,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a participat la darea in folosinta a Caminului Rezidential pentru Ingrijirea Persoanelor Varstnice “Bunul Samarinean” realizat de Primaria si Consiliul Local Coroieni, judetul Maramures, in parteneriat cu Episcopia Ortodoxa Romana a Maramuresului si Satmarului. O realizare de exceptie […] The post Maramureșul are cel mai modern centru de ingrijire a persoanelor varstnice din nord-vestul Romaniei appeared first on eMaramures .