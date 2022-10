Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au depistat in trafic un maramureșean aflat sub influența alcoolului. La volan se afla un baimarean de 47 de ani, acesta fiind oprit de polițiști in timp ce conducea un autoturism pe strada Dosza Gyorgy din Cehu Silvaniei. „Barbatul…

- La data de 12 octombrie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Crasna au prins in flagrant delic un conducator auto sub influența alcoolului, in localitatea Banișor. In fapt, polițiștii, la ora 14:55, au oprit in trafic, pe Drumul Județean 191E, in localitatea Banișor, un autoturism, la volanul caruia…

- Joi, 12 octombrie, in timp ce polițiștii Postului de Politie Sarasau se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe D.C. ,,Ulita padurii” de pe raza comunei Sarasau au oprit pentru control un autoturism. La volanul acestuia a fost identificat un barbat de 60 de ani din comuna, care emana halena…

- La data de 10 octombrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Jibou au intocmit dosar penal unui barbat, din comuna Balan, pentru conducere sub influența alcoolului. Polițiștii au oprit in trafic, pe Drumul Național 1G, in localitatea Tihau, un autoturism, la volanul caruia a fost identificat…

- La data de 5 octombrie a.c., polițiștii rutieri din Șimleu Silvaniei au intocmit un dosar penal pentru alcoolemie unui barbat, din București. In fapt, polițiștii, la ora 14:53, au depistat in trafic, in localitatea Ip, un autoturism care circula cu viteza de 86 km/h, pe un sector de drum pe care limita…

- Tot vineri, 19 august, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Nușfalau au depistat, pe Drumul Comunal 85, in localitatea Iaz, un autoturism al carui conducator auto se afla sub influența alcoolului. Șoferul, un barbat de 44 de ani, din comuna Plopiș, a fost oprit in trafic la ora 20:20, iar rezultatul…

- Ieri, 11 august, polițiștii Serviciului Rutier au reținut, pentru 24 de ore, un barbat care, fiind beat și cu permisul anulat, a provocat un accident rutier, in localitatea Crasna. Evenimentul a avut loc, ieri, 11 august, in jurul orei 09:10, pe Drumul Județean 108G, in…

- Sambata noaptea, la ora 23:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Salaj au oprit in trafic, pe Drumul Național 1F, in localitatea Sanmihaiu Almașului, un autoturism, condus de un tanar, de 26 de ani, din Zalau. Conducatorul auto, in urma testarii cu aparatul Drugtest, a ieșit pozitiv la doua substanțe…