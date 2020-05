Stiri pe aceeasi tema

- Compania Techtex, membra a grupului Taparo, a pus in functiune inca doua linii tehnologice automatizate pentru productia de masti chirurgicale, activitatea desfasurandu-se in patru schimburi pentru a creste capacitatea de productie la 300.000 de bucati pe zi, informeaza un comunicat al companiei remis,…

- Taparo, unul dintre cei mai mari producatori de mobilier din Romania, s-a reprofilat in vreme de pandemie și produce echipamente de protecție pentru medici, avizate de autoritați. Prioritatea companiei romanești este sa acopere nevoile spitalelor din prezent, ramase fara maști și combinezoane, iar…

- Ziarul Unirea Ministrul Economiei: Incepand de saptamana viitoare, producția de maști chirurgicale romanesti poate ajunge la 1 milion de bucati zilnic Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat ca incepand de saptamana viitoare, mai exact din data de 15 aprilie,…

- “Astazi a inceput producția primelor maști in Romania, a anunțat ministrul economiei, Virgil Popescu, duminica, pe Facebook. Oficialul a postat și imagini și spune ca in scurt timp se vor produce 150.000 de maști pe zi, iar „din 15 aprilie se va ajunge la 500.000 de bucați pe zi, respectiv aproximativ…

- Transavia, unul dintre cei mai mari producatori de carne de pui de pe plan local, controlat de familia Popa, spune ca grupul este pregatit sa functioneze la capacitate maxima in perioada urmatoare. Compania are asigurata baza materiala si absolut tot ce este necesar pentru realizarea productiei la capacitate…