- La data de 9 octombrie, polițiștii din Baia Sprie, Șomcuta Mare și Tauții Magherauș au identificat in trafic conducatori auto care au comis infracțiuni la regimul rutier. Pe strada Gutinului din Baia Sprie și pe strada Someș din Șomcuta Mare polițiștii au identificat la volanul unor autoturisme doi…

- Trei primarii din Maramureș au pus la dispoziția Consiliului Județean teren pentru inființarea de parcuri industriale. Este vorba despre primariile Groși, Farcașa și Șomcuta Mare. De asemenea, exista discuții și cu cele din Tauții Magherauș și Baia Sprie. „Inființarea de parcuri industriale in Maramureș…

- Duminica, polițiștii maramureșeni cu atribuții rutiere au identificat in trafic patru barbați care au condus autoturisme comițand infracțiuni rutiere. Baia Mare – ora 21.34, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs strada Petofi Șandor din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat…

- Ieri, in jurul orei 15.00 și azi-noapte, polițiștii din Șomcuta Mare și Leordina au identificat in trafic doi barbați de 32 și 41 de ani din Farcașa și Poienile de Sub Munte, care au condus autoturisme sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii i-au testat pe ambii barbați cu aparatul etilotest,…

- In perioada 13-15 august, politistii maramureseni au organizat actiuni pentru verificarea respectarii legislatiei in vigoare la regimul rutier. Activitatile politistilor s-au desfasurat pe raza intregului judet. Ca urmare a verificarilor efectuate de catre cei aproape 60 de polițiști maramureșeni angrenați…

- Politistii din Salaj au continuat activitatile pentru supravegherea traficului rutier si in perioada 13-15 august a.c., context in care au constatat trei infractiuni la regimul circulatiei. Unul dintre conducatorii auto avea o alcoolemie de peste 2 mg/l alcool pur in aerul expirat, iar in cazul altui…

- O noua alerta pentru Maramures. COD ROSU, Valabil de la 01-08-2021 ora 22:45 pana la : 02-08-2021 ora 0:30, in zona de munte de peste cota 1800 m si in Baia Mare, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Baia Sprie, Targu Lapuș, Poienile de Sub Munte, Moisei, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur,…

