Imagini potop in Maramureș. Copaci cazuți pe carosabil din cauza vantului puternic. Mai multe localitați din județ au ramas fara curent. Alerta de inundații in judet. Vezi raurile vizate

- Prefectul de Maramureș, Vlad Duruș, anunța ca incepand cu data de 1 iunie se propune ca activitațile culturale, artistice și de divertisment sa poata fi organizate și desfașurate in spații deschise cu participarea a cel mult 2.500 de persoane, in condițiile asigurarii unei suprafețe minime de 2 mp pentru…

- Vremea nu a fost deloc prietenoasa in aceasta dimineața in Maramureș. In Baia Mare a fost vijelie in toata regula, cu vant puternic și ploaie torențiala. Strazile au fost pline de apa la primele ore ale zilei. Din fericire pana la aceasta ora nu au fost anunțate probleme. In schimb am avut copaci cazuți…

- Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice (ACCPT) și Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR), impreuna cu partenerul principal ADAMA au organizat miercuri, 9 iunie 2021, prima ediție «Ziua Graului Baragan/Lotul Olimpic al Fermierilor». Evenimentul a fost susținut de ADAMA,…

- Am urmarit cu atenție viața social-democrata din Maramureș. De multa vreme. Asistam in ultimii 4 ani de dispariția totala a PSD Baia Mare. Fara președinte legal și, mai rau, fara un lider autentic in municipiu reședința de județ a disparut social-democrația. Cu un președinte la județ cu alte preocupari,…

- Un barbat in varsta de 33 ani din orasul Borsa a fost retinut de politisti, fiind suspectat ca ar fi provocat decesul tatalui sau, a informat, luni seara, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, noteaza Agerpres. "Din primele verificari efectuate, s-a stabilit faptul ca barbatul de 61…

- Duminica seara, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul polițiștilor Secției 5 Ocna Șugatag, au organizat și executat o acțiune punctuala la o societate comerciala din comuna Oncești, despre care dețineau date și informații ca nu respecta masurile…

- La raportarea de astazi, cel mai mare numar de cazuri noi de infectare cu Covid-19, respectiv 118 de cazuri, s-a inregistrat in continuare, in Capitala, in creștere fața de ziua de ieri (95). In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 835 cazuri noi…