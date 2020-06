Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de marți, 23 iunie, raul Tisa s-a revarsat in zona de confluența cu raul Vișeu la Valea Vișeului, in urma unei viituri care a venit din Ucraina. ”Pana acum doar la Valea Vișeului doua gospodarii inundate și patru anexe gospodarești. Drumul județean a fost curațat și circulația rutiera…

- Raul transfrontalier Tisa a iesit din matca, marti seara, in urma unei viituri produse pe teritoriul Ucrainei, iar pe teritoriul romanesc unele gospodarii au fost inundate la Valea Viseului, a precizat purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca, anunța AGERPRES."Raul Tisa s-a revarsat.…

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA| INUNDAȚII la Galda de Jos: Mai multe gospodarii invadate de apele ieșite din matca Furtuna puternica din noaptea de luni spre marți a creat probleme și in Galda de Jos, mai multe strazi si gospodarii fiind inundate, marți dimineața, dupa ce apele au ieșit din matca. Potrivit…

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat pagube uriase in judetul Suceava. Peste 20 de gospodarii din Sucevita, Gura Humorului, Frasin si Doroteia au fost inundate. Totodata, apele raului Suceava au inundat partial noua zona de agrement a resedintei de judet. Proiectul de 4 milioane de euro este…

- CJSU Maramureș anunța ca din datele centralizate pana in prezent au fost afectate de fenomenele meteorologice periculoase opt unitați administrativ-teritoriale (Coroieni, Targu Lapus, Bogdan Voda, Leordina, Coltau, Baia Sprie, Recea și Groșii Țibleșului). ”Precipitații torențiale au format torenți și…

- A plouat torențial la Sighetu Marmației in cursul zilei de sambata, 13 iunie. Șuvoaiele de apa scurse de pe versanți nu au putut fi preluate de rețeaua de canalizare. ”Apele s-au revarsat pe strada Faget, unde a inundat cinci gospodarii (curți, anexe gospodarești, beciuri). Se intervine pentru eliminarea…

- La Rozavlea a plouat torențial in cursul zilei de vineri, 12 iunie. Scurgerile și torenții de pe versanți au transportat aluviuni, pietriș, material lemnos și vegetal. Mai multe vai s-au revarsat și au inundat terenuri agricole, gradini, strazi și ulițe. Au fost colmatate podețe, dar și canalizare care…

- Valea Chioarului a fost afectata de precipitațiile abundente cazute ieri, dupa ora pranzului. Accesul in mai multe gospodarii se poate face doar pietonal. Doua curți și o pivnița au fost inundate. Dan Buca, purtator de cuvant CJSU Maramureș spune ca pagubele produse la nivelul unitații administrativ-teritoriale…