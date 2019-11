Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Ghita Danciu (60 de ani), folkist care a pus bazele Grupului Orizont 77, a murit in urma unei boli incurabile, au anuntat, miercuri, prietenii acestuia, pe o retea de socializare, potrivit Agerpres. Folkistul Ghita Danciu, alaturi de colegul sau, Valentin Moldovan, au fost implicati, in…

- Turul II al alegerilor prezidentiale i-a adus victorie lui Klauss Iohannis in aproape toate orasele din Maramures. Somcuta Mare este singurul oras in care Klauss Iohannis a fost invins de Viorica Dancila. Rezultate inregistrate in Baia Mare: Klaus Iohannis – 75,64% , iar Viorica Dancila: 24,36 %; Sighetu…

- La 50 de ani de viața și 40 de cariera artistica, Andrei Paunescu și invitații sai se pregatesc de un spectacol extraordinar Cenaclul Flacara in 30 noiembrie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare. Mircea Vintila, Victor Socaciu, Magda Pușkaș, Emeric Imre, Cristian Buica,…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a decedat in timp ce se afla intr-o locuinta din municipiul Baia Mare, alaturi de alte doua persoane si consumau bauturi alcoolice, a precizat, miercuri, presei, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, cazul a fost…

- Doi frati au cazut in gol de la etajul cinci al blocului in care locuiau, din municipiul Baia Mare, unul dintre ei decedand in urma impactului, iar celalalt a fost spitalizat cu traumatisme multiple, a precizat, duminica, dispeceratul ISU Maramures. Conform aceleiasi surse, victima care a supravietuit…

- Un barbat din comuna Grosi, județul Maramureș, a reclamat la Poliție ca a fost atacat de doua persoane care l-au batut si i-au furat 600 de lei. Polițiștii au stabilit ca barbatul și-a cheltuit banii pe bautura, iar de frica soției a inventat talharia, potrivit Mediafax.Politia din Baia Mare…