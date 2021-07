Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile crescute inregistrate in ultima perioada au favorizat creșterea numarului de incendii de vegetație uscata. Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Banat” al județului Timiș a anunțat ca, in prilele 11 zile ale lunii iulie, pompierii timișeni au intervenit la 53…

- Vremea va fi calduroasa, chiar caniculara in regiunile vestice și sudice. Disconfortul termic se va accentua in toata țara, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați in Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei și Moldovei și local in Transilvania…

- Vremea a fost calda. Cerul a fost variabil, cu innorari temporare in cursul dupa-amiezii si al serii cand izolat au cazut ploi cu caracter de aversa. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 0.6 l/mp la Ocna Sugatag. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse…

- Astazi, vremea va fi calduroasa si cu disconfort termic ridicat in cea mai mare parte a tarii. In Banat, Crisana, Oltenia, Maramures, vestul si nord-vestul Transilvaniei, valul de caldura se va intensifica, va fi canicula si disconfort termic accentuat. Cerul va fi variabil, insa mai ales in a doua…

- Vremea a fost racoroasa pentru aceasta perioada. Cerul a fost temporar noros si indeosebi in cursul zilei pe arii relativ extinse au cazut ploi cu caracter de aversa. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 6.2 l/mp la Moisei. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari izolate…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil ziua si mai mult senin noaptea. In cursul zilei izolat a plouat slab. Cantitatea maxima de apa cazuta a fost de 0.8 l/mp la Suciu de Jos. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 22 de…

- Temperaturile cresc de la o zi la alta și vor ajunge, saptamana viitoare, la 29 de grade in mai multe regiuni ale țarii, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani In Banat, in prima saptamana a intervalului de prognoza, valorile diurne de temperatura vor alterna de la o zi la alta, urmand…

- CHIȘINAU, 24 apr - Sputnik. Vremea se va menține racoroasa in acest sfarșit de saptamana, anunța Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit meteorologilor, in perioada 24 – 26 aprilie, se prevede cer variabil, in fond fara precipitații, doar spre seara, pe 25 și noaptea de 26 aprilie, pe alocuri…