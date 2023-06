Stiri pe aceeasi tema

- In data de 17 iunie, la nivelul STPF Maramureș s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari, in zona de responsabilitate. Astfel, la ora 7.30, polițiștii de frontiera maramureșeni au oprit in trafic pentru control un autoturism marca Audi, inmatriculat in Romania. ”Cu ocazia verificarilor…

- Politistii de frontiera din Maramures au gasit 4.000 de pachete de tigari de contrabanda in masina unui barbat, atat marfa, cat si autoturismul fiind confiscate.Intreaga cantitate de tigari a fost confiscata, iar autoturismul in valoare de 40.000 lei a fost indisponibilizat la sediul Politiei de Frontiera,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat pe raza localitații Mara, județul Maramureș, un cetațean roman, conducand un autoturism marca Audi in care se aflau 4.000 pachete de țigari, de proveniența Duty Free, marfa ce a fost confiscata in…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic un tanar de 21 de ani din județul Maramureș care conducea un autoturism marca Mitsubishi, fara permis de conducere. Ieri, 28 mai 2023, in jurul orei 03.00, polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș…

- Sofer cercetat pentru ultraj, dupa ce a lovit cu masina un agent de politie care il oprise in trafic: Autospeciala Ministerului de Interne a fost implicata. Politistii din Mures au deschis dosar penal pe numele unui sofer care, oprit in trafic fiind, a refuzat sa coboare geamul masinii pentru a discuta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat, noaptea trecuta, intr-un autoturism oprit in trafic, pe o strada din Sighetu Marmației, un tanar in varsta de 20 de ani care deținea un pliculeț cu substanța susceptibila a fi interzisa. Azi dimineața,…

- Aventuri la Halmagiu și Varfurile, urmariri cu mașini, autoturism al unui contrabandist de țigari lovit și blocat de mașina Poliției de care incerca sa scape, foc de arma de avertisment tras de oamenii legii și mai multe percheziții la contrabandiști de țigari din Halmagiu și Varfurile. Polițiștii aradeni,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, au depistat, pe raza municipiului Constanta, un cetatean roman, transportand intr un autoturism 500 de pachete de tigari fara timbru.In data de 16.03.2023, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta…