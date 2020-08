Maramureș: Alte 5 cămine afectate de violenţa în familie. Două dintre acestea au avut loc între partenerii de viață Pe raza județului Maramureș au fost sesizate cinci cazuri de violența in familie, petrecute in ultimele doua zile. Acestea au avut loc la domiciliu, in doua cazuri intre partenerii de viața, iar in trei cazuri intre parinți și copii, a comunicat Poliția Maramureș. Agresorii sunt patru barbați și o femeie cu varsta cuprinsa intre 24 și 67 de ani. Iar victimele sunt patru femei și un barbat cu varsta cuprinsa intre 40 și 78 de ani. In trei cazuri s-a impus emiterea de catre polițist a ordinului de protecție provizoriu, iar intr-un caz violența domestica s-a produs prin incalcarea ordinului de protecție… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

- In ultimele 24 de ore pe raza județului Maramureș au fost sesizate cinci cazuri de violența in familie. Acestea au avut loc la domiciliu, in doua cazuri intre partenerii de viața, iar in trei cazuri intre parinți și copii. Agresorii sunt patru barbați și o femeie cu varsta cuprinsa intre 24 și 67 de…

