- Legendarul artist rock, Eric Clapton, implinește astazi 75 de ani. Cel mai probabil, anul acesta artistul britanic iși va sarbatori aniversarea in carantina și va accepta felicitari doar la telefon sau prin videoconferințe.

- Diego Maradona este foarte ingrijorat in legatura cu pandemia COVID-19, iar legendarul fotbalist se teme pentru locuitorii Italiei, una dintre cele mai afectate tari de coronavirus, transmite publicația Ole.com.ag.Maradona a transmis un mesaj de sustinere pentru italienii. In acelasi timp,…

- Marco Van Basten crede ca „Lionel Messi e unic. Un jucator ca el se naște o data la 50 sau 100 de ani. E un geniu". Legendarul olandez se implica și el in marea dezbatere a ultimului deceniu. Cine e mai bun: Messi sau Cristiano Ronaldo? Intr-un interviu pentru Corriere della Sera, fostul mare atacant…

- Legendarul fotbalist brazilian Pele, care va implini 80 de ani pe 23 octombrie, a tinut, joi, sa-si asigure admiratorii ca este "bine", dupa ce fiul sau a afirmat recent ca tatal sau se afla intr-o stare depresiva si traieste izolat din cauza problemelor de sanatate cu care e confrunta, informeaza AFP.…

- Kirk Douglas, legendarul interpret al lui Spartacus și unul dintre ultimii supraviețuitori ai epocii de aur de la Hollywood, a murit miercuri la varsta de 103 ani. Kirk Douglas este tatal actorului Michael Douglas și a lasat in urma o cariera de mai bine de șase decenii, in care a jucat in peste 90…

- In urma unei aventuri cu un barbat mai in virsta, Serena Frome, o studenta la Cambridge pe cit de frumoasa, pe atit de inteligenta, e racolata de MI5. Sintem in anul 1972. Razboiul Rece e departe de a se fi incheiat. Legendarul serviciu secret britanic e decis sa manipuleze scena culturala, finantindu-i…

- Andrei Samonia se afla in penitenciarul din Balti. Barbatul din stanga Nistrulu se afla in cautare nationala pentru tortura si rapire de persoane, din 1 noiembrie 2019. Informatia a fost confirmata pentru publika.md de catre ofiterul de presa al PCCOCS Emil Gaitur.

- Situat in Maroc, Musee Yves Saint Laurent este un omagiu adus marelui designer de moda parizian Yves Saint Laurent. Gazduind o selecție de imbracaminte, accesorii haute couture și schițe de la Fundația Pierre Berge – Yves Saint Laurent, muzeul sarbatorește și pastreaza opera lui Saint Laurent. Designerul…