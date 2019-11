Mara Georgescu a lansat videoclipul piesei “Gin, gin”! La doar 15 ani, Mara Georgescu este una dintre reprezentantele generației care se impune prin personalitate, talent și perseverența, acești tineri care țintesc exclusiv realizarea propriilor vise, iși urmeaza pasiunile fara compromis și fara sa se abata de la propriile idealuri. Amprenta vocala a solistei este speciala, chiar de la prima ascultare a pieselor interpretate de aceasta, vei spune ca “suna ca afara” și ar putea convinge și Shazamul ca este 100% Jorja Smith. Muzica pe care adolescenta alege sa o interpreteze e comerciala, dar in același timp, partituri care ii pun in evidența calitațile… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana Dincolo de Ziduri a revenit in atenția melomanilor cu un nou videoclip numit „Prea puțin imi pasa“, realizat de Cinematica, piesa fiind mixata și masterizata de Catalin Ivașcu. „Intr-o lume in care conteaza doar prezentul, devine din ce in ce mai demodat sa vorbim despre moarte…

- Binecunoscutul solist al formației Celelalte Cuvinte, Calin Pop, a lansat astazi videoclipul piesei „Motto“, melodie inclusa pe materialul discografic solo „Fara filtru“, disc aparut in 2018 la casa de discuri Soft Records. Filmarile pentru acest videoclip au avut loc loc in Timișoara, la Prima Photo…

- Mustard, unul dintre cei mai premiați muzicieni și producatori, lanseaza videoclipul piesei „Ballin'” ft. Roddy Ricch. Single-ul „ Ballin'” este extras de pe mult-așteptatul sau album, „Perfect Ten”, disponibil pe toate platformele digitale. Materialul „Perfect Ten” este unul complex, ce reușește sa…

- La o zi de cand s-a casatorit religios cu George Burcea, Andreea Balan a surprins pe toata lumea cu lansarea unei noi melodii. Este vorba despre piesa „Inger pazitor” cu un videoclip spectaculos, ce cuprinde imagini din zina nunții. De asemenea, videoclipul cuprinde și imagini realizate cu o zi inainte…

- Armin van Buuren a lansat videoclipul piesei „Something Real”, piesa care a fost imnul oficial al ediției din 2019 a festivalului UNTOLD. Videoclipul a fost filmat in intregime la Cluj-Napoca și la festivalul

- Armin van Buuren a lansat astazi videoclipul piesei „Something Real”, piesa care a fost imnul oficial al ediției din 2019 a festivalului UNTOLD. Videoclipul a fost filmat in intregime la Cluj-Napoca și la festivalul UNTOLD, in timpul show-ului unic pregatit pentru ediția din acest an. Artistul a facut…

- „Costa”, cel mai nou single lansat de Ruby, imbina un sound fresh cu un videoclip hot, plin de branduri high-end, decoruri luxoase și femei frumoase. Piesa este produsa in studiourile Midiots. Muzica și versurile sunt rezultatul colaborarii dintre Shift, Enri Demi, Adelina Stanga, Horace și Max Kissaru.…

- Se spune ca nicio ușa nu se inchide fara ca alta sa se deschida, iar asta este și concluzia la care ajunge protagonista clipului piesei „You don’t love me”, pe care Sickotoy tocmai l-a lansat. Pierduta parca in mulțimea omogena de oameni care se distreaza in club și vizibil devastata de faptul ca cel…