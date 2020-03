Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Nationale a inceput, miercuri, pregatirile pentru montarea spitalului ROL II care va functiona ca unitate pentru tratarea cazurilor usoare si medii de infectare cu coronavirus. Montarea va dura cinci zile, apoi spitalul va fi acreditat si autorizat. Spitalul va funcționa in incinta…

- Ministerul Apararii Nationale a inceput pregatirile pentru montarea formatiunii medicale ROL 2 in incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Otopeni.Primele operatiuni care se vor executa la fata locului vizeaza pregatirea terenului pentru montarea containerelor si echipamentelor.…

- Un pacient infectat cu Covid-19, internat la Spitalul "Victor Babes” din Capitala, a refuzat sa poate masca pentru a proteja cadrele medicale, tusind catre acestea si spunandu-le ca este obligatia lor sa il ingrijeasca. Dupa ce conducerea spitalului l-a anuntat ca va depune reclamatie si va face public…

- Crucea Rosie Romana achizitioneaza si va distribui un milion de masti medicale pentru protectia impotriva coronavirusului (COVID-19), in valoare de 1,25 milioane de lei, cu sprijinul financiar al Romgaz, se mentioneaza intr-un comunicat al producatorului si furnizorului de gaze naturale din Romania,…

- Aceste concedii medicale se acorda in baza OUG 158/2005, precum și a normelor de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin ordinul ministrului Sanatații și al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Deci, procedura pentru concediul medical in astfel de cazuri este pevazuta in legislatie,…

- Romania are in acest moment cinci bolnavi diagnosticați cu noul coronavirus. Al cincilea caz de COVID-19 a fost confirmat miercuri, in județul Timiș. Informația a venit din partea autoritaților. Primele patru cazuri fusesera confirmate in Gorj, Cluj și alte doua in Timișoara.

- A fost confirmat primul caz de infectare cu Covid-19 in Olanda. Un pacient care a calatorit recent in Italia a fost infectat cu coronavirus, relateaza institutul olandez pentru Sanatate Publica si Mediu (RIVM). De asemenea, a fost depistat primul caz de COVID-19 si in Irlanda de Nord.

- La nivelul Institutului National de Sanatate Publica din subordinea Ministerului Sanatatii a fost operationalizata linia TELVERDE destinata cetatenilor care doresc informatii legate de prevenirea infectarii cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus .Cetatenii care doresc informatii despre situatiile legate…